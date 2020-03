Burgerrechtenactivist en 'uitdager van ongelijkheid' Joseph Lowery overleden

De Amerikaanse burgerrechtenactivist en dominee Joseph Lowery is op 98-jarige leeftijd overleden. Lowery stond met Martin Luther King Jr. in de jaren 50 aan de wieg van de burgerrechtenorganisatie Southern Christian Leadership Conference (SCLC), die vocht tegen racisme in de Verenigde Staten.

Lowery ervaarde als kind in de jaren 20 in het zuiden van de VS de raciale ongelijkheid van dichtbij. In een interview met The Atlanta Tribune uit 2004 herinnerde hij zich een incident in zijn vaders snoepwinkel. Een witte agent duwde plotseling een gummistok in zijn maag en schold hem uit voor neger.

Het vormde de directe aanleiding om zijn leven te wijden aan het bestrijden van de rassenscheiding. Als jonge dominee werkte hij mee aan het organiseren van de boycot van het openbaar vervoer in de stad Montgomery, nadat de afro-Amerikaanse Rosa Parks was gearresteerd. Ze had geweigerd haar plek in de bus af te staan aan een witte passagier.

Ook liep Lowery mee in protestdemonstraties, zoals de bekende mars van Selma naar Montgomery in 1965. Die tocht kreeg vooral bekendheid nadat de Nationale Garde met harde hand had ingegrepen. Beelden van gewonde demonstranten gingen de wereld over.

Liever activist dan politicus

Tussen 1977 en 1997 leidde Lowery de SCLC en streed onder meer tegen de apartheid in Zuid-Afrika en voor vrede in het Midden-Oosten. Later zette hij zich in voor lhbt-rechten en hervorming van het Amerikaanse kiesstelsel. Hij had geen politieke ambities en was ervan overtuigd dat hij als activist meer kon bereiken.

In 2009 ontving Lowery van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom, een van de hoogste onderscheidingen in de Verenigde Staten. Ook sprak Lowery dat jaar op de inauguratie van Obama.

The King Center, de organisatie die de vrouw van Martin Luther King na zijn dood oprichtte, herdenkt hem als "voorvechter van de burgerrechten, een groot tegenstander van ongelijkheid en een dierbare vriend".

Bernice King, de jongste dochter van Luther King, brengt op Twitter een laatste groet aan Lowery: