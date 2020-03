Collectie James Bondpistolen ter waarde van ruim 100.000 euro gestolen

"De gestolen wapens zijn erg kenmerkend en op maat gemaakt voor de James Bond-films", zegt rechercheur Paul Ridley. "Ze zullen bijna zeker meteen worden herkend door degenen aan wie ze te koop worden aangeboden."

"Deze wapens zijn onvervangbaar", zegt Ridley. "De Magnum, bijvoorbeeld, is de enige versie ooit gemaakt die compleet in het chroom is. De Walther PPK is het laatste pistool dat door Roger Moore is gebruikt in A View to a Kill."

De inbrekers zijn door buurtbewoners omschreven als drie witte mannen met een Oost-Europees accent. Ze reden weg in een zilverkleurige auto. Er zijn geen verdachten aangehouden en de politie vraagt om tips.