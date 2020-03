Politie vindt bij inval machine die 5000 xtc-pillen per uur kan draaien

Bij een onderzoek naar de productie van drugs is de politie vandaag meerdere panden in Noord-Brabant binnengevallen. In Waalwijk vonden agenten een machine die per uur 5000 xtc-pillen kan draaien.

Er werden ook stoffen gevonden waarmee honderdduizenden pillen gemaakt kunnen worden.

In Uden werden in een opslag een paar duizend amfetaminepillen en grote hoeveelheden grondstoffen voor de productie van pillen gevonden.

Bij het pand in Uden stond ook een vrachtwagen met daarin 17.000 liter aan chemicaliën en oplosmiddel, meldt Omroep Brabant.

Er zijn nog geen mensen aangehouden. De politie doet verder onderzoek.