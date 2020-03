Steunregelingen voor ondernemers: 'Zzp'ers krijgen hiermee erkenning'

Vandaag maakte het kabinet de details bekend van twee regelingen voor ondernemers die door het coronavirus getroffen worden. Werkgevers, werknemers en zzp'ers zijn vooral te spreken over de snelheid waarmee deze regelingen zijn uitgewerkt. Het kabinet heeft dit in "recordtijd" voor elkaar gekregen, schrijft werkgeversorganisatie VNO-NCW. Maar niet alle sectoren voelen zich gesteund.

Er was al aangekondigd dat zzp'ers hun inkomen mochten aanvullen tot 1050 euro per maand, het sociaal minimum. Nu is duidelijk dat ook startende zzp'ers daarvan gebruik kunnen maken. Daarnaast heeft het kabinet sectoren aangewezen die aanspraak kunnen maken op de steun van 4000 euro voor het betalen van de vaste lasten. Dat loket werd vandaag geopend door minister Wiebes van Economische Zaken.

Zzp'ers voelen erkenning

Zzp'ers hoeven zich niet voor 2020 te hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) om een aanvulling op hun inkomen te krijgen. "Daar hebben we op aangedrongen", zegt Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen. "Zo krijgen ook startende zzp'ers een kans." Wel moeten ze zich bij de KvK hebben ingeschreven voor de regeling 's avonds op 17 maart werd aangekondigd.

"Alle zzp'ers, of ze dat nou vrijwillig zijn of niet, en hoelang ze ook bezig zijn, krijgen met deze regeling erkenning", zegt Marieke Tetteroo van ZZP Boost, een platform voor zzp'ers van zestien gemeenten in Noordoost-Brabant. "Ze worden hiermee niet in de steek gelaten, dat is heel belangrijk."

Of je eigen vermogen hebt, wordt niet meegenomen in die aanvraag. "Maar het is publiek geld", zegt Van Noort. "Je doet er een beroep op als het water je aan de lippen staat. Als je nog twee ton op de bank hebt staan, dan moet je je zelf afvragen of dit een regeling voor jou is."

Meer sectoren hebben steun nodig

Maar er zijn kanttekeningen. Ook werd vandaag bekend dat ondernemers in sectoren die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen 4000 euro steun kunnen krijgen voor vaste lasten. Dat geldt ook voor zzp'ers. Die sectoren zijn onder meer de horeca, kappers en de reisbranche.

"Dat is niet helemaal juist", zegt Maarten Post van ZZP Nederland. "Er zijn meer sectoren die dat nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan de taxichauffeur met een leasecontract die die lasten nu niet kan dragen."

FNV Zelfstandigen ziet dat probleem ook en doet daarbij geen oproep aan de overheid maar juist aan leasemaatschappijen om coulant te zijn. "Dat geldt overigens ook voor vastgoedbedrijven voor de huur van panden, en alle andere contracten waar ondernemers nu even niet aan kunnen voldoen", zegt Van Noort.