IMF: opkomende economieën hebben 2500 miljard nodig

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) schat in dat opkomende economieën minstens 2500 miljard dollar (2250 miljard euro) aan steun nodig hebben om de coronacrisis te kunnen bezweren. De wereld dreigt volgens de organisatie in een diepe recessie te belanden. Landen zoals Brazilië en India zullen dan enorme klappen krijgen waar ze niet snel van kunnen herstellen.

Hoewel het virus momenteel tot grote gezondheidsproblemen leidt in de welvarende landen waarschuwt het IMF dat de impact op de armere landen heel hard zullen zijn. "De combinatie van een gezondheidscrisis met een abrupte rem op de economie zal vooral deze landen hard treffen", zegt IMF-topvrouw Georgieva.

Landen zullen deels zelf op zoek moeten gaan naar een oplossing, het IMF kan de 2500 miljard dollar niet helemaal alleen ophoesten. Eerder maakte de organisatie bekend een fonds van 1000 miljard dollar in het leven te roepen voor leningen. Georgieva: "We zitten in ongekende situatie. Een pandemie is veranderd in een economische en financiële crisis."

Het IMF voorziet een recessie voor de Verenigde Staten. Georgieva zei tevreden te zijn met de plannen van de grootste economie ter wereld. De Amerikaanse overheid heeft een steunpakket opgezet van zo'n 2000 miljard dollar om de economie draaiende te houden.