Rutte herhaalt: blijf zoveel mogelijk thuis en houd je aan de regels

De premier benadrukte dat het kabinet voortdurend de ontwikkelingen in de gaten houdt. Dinsdag bepaalt het of allerlei maatregelen worden verlengd, die nu nog tot 6 april gelden. Veel aandacht gaat nu onder meer uit naar de capaciteit van de intensivecarebedden en van de beschikbaarheid van genoeg tests. Daarover zijn allerlei gesprekken gaande, maar Rutte wilde daar niet te veel details over kwijt.

De premier wilde ook niet speculeren over de vooruitzichten. Hij herhaalde dat het RIVM woensdag "de eerste groene grassprietjes" zag, maar benadrukte dat de ontwikkelingen moeten worden bezien. Minister De Jonge zei eerder vandaag iets soortgelijks. Die vindt dat er niet te snel conclusies moeten worden getrokken uit de cijfers. "We proberen trends in de cijfers te ontwaren, maar die kan je pas na een tijdje zien."

Kabinet hield zelf ook afstand

Ook andere ministers onderstreepten het belang van de aangescherpte maatregelen. Minister Grapperhaus riep iedereen op "zichzelf te disciplineren" en zoveel mogelijk thuis te blijven. Hij richtte zich onder meer tot wielerclubs. Die moeten niet samen op pad gaan.

De minister van Justitie en Veiligheid doet een oproep aan de wielerverenigingen: