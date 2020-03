Dierenpolitie vindt tientallen dode cavia's in schuur in West-Friesland

De dierenpolitie heeft in een schuur in West-Friesland 55 dode cavia's gevonden. De dieren lagen zonder voedsel en water in vervuilde hokken. Volgens de politie zijn de dieren waarschijnlijk "onder erbarmelijke omstandigheden" gestorven.

Er werd ook een zwaar verwaarloosde kat aangetroffen. Die zat opgesloten in een klein hok omgeven door zijn eigen uitwerpselen en had ook geen water en voer.

De ontdekking werd eerder deze week gedaan. De 49-jarige eigenaar kreeg vervolgens een dag de tijd om de leefsituatie van de kat te verbeteren. Hij gaf daar geen gehoor aan, waarop het dier naar een opvang is gebracht.

De dierenpolitie heeft meerdere processen-verbaal uitgeschreven voor het schaden van de gezondheid, het dierenwelzijn en het niet geven van de juiste zorg.