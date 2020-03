DNB is tegen het loslaten van grenzen ECB-beleid

Maar monetair financieren, oftewel geld bijdrukken om zo overheidsuitgaven te betalen, is verboden voor de ECB. Knot vindt dat dat grenzen stelt aan wat de ECB kan doen om in te grijpen.

"Ik ben geen voorstander van dit signaal, we moeten binnen ons mandaat blijven opereren", zegt Knot. De president van DNB wil geen commentaar leveren op individuele landen, "maar in het algemeen geldt dat het geen gezonde situatie zou zijn als overheden zich permanent laten financieren via de centralebankbalans".

Knot denkt ook niet dat het loslaten van de grenzen nodig is. "Er komt een forse golf aan nieuwe staatsschuld aan. daar kunnen we weer een derde van opkopen. Dat zal ons sowieso in staat stellen om weer voor honderden miljarden aan obligatie-aankopen te doen."