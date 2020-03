Boris Johnson heeft coronavirus, vooralsnog 'milde symptomen'

Eergisteren was de premier nog aanwezig in het Lagerhuis voor het wekelijkse vragenuur. Ook de in dagen daarvoor had Johnson veel contact met andere mensen. Het is nog onduidelijk hoeveel van zijn medewerkers en collega-politici nu in quarantaine gaan.

In het Verenigd Koninkrijk zijn nu 11.658 mensen positief getest op het coronavirus. Van hen zijn er 578 overleden. Qua dodental is het VK wereldwijd het zevende land, na Italië, Spanje, China, Iran, Frankrijk en de VS.

Eerder deze week bleek dat de Britse kroonprins Charles (71) ook positief is getest op corona. Hij maakt het goed en verblijft geïsoleerd in zijn huis in Schotland, samen met zijn vrouw Camilla. Haar testuitslag was negatief.