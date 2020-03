Lockdown in Zuid-Afrika: afstand houden, ook al is dat eigenlijk onmogelijk

Met een sjaal oom hun monden als mondkapje en desinfecterende doekjes in de tas vertrokken ze. "We zijn topfit, maar wel ouder," vertelt Helma Houba. "Ik ben 79 jaar en mijn man is 80. Als we hier medische hulp nodig hebben, zijn we toch vreemden. En onze kinderen thuis maakten zich grote zorgen. Zij hebben ons liever in Nederland."

Niet iedereen had het geluk om terug naar huis te kunnen. Rosanne Nieuwelink (33) en haar vriend Edgar ten Have (36) zijn in Zuid-Afrika gestrand met baby Kees van zeven maanden, omdat ze geen vlucht meer konden krijgen. "We zijn rustige mensen en laten het over ons heen komen. We zitten op een fijne plek, dichtbij Kaapstad, met een zwembad en uitzicht op zee. In Amsterdam hebben we alleen een balkonnetje", zegt Nieuwelink.

"Toch doet het gevoel dat je niet weg kan iets met je. We hopen dat er over drie weken wel weer vluchten zijn of dat er repatriëringsvluchten komen. Je ontkomt niet aan het opgesloten gevoel en we moeten er dus voor waken dat we hier niet ziek worden."