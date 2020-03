Recordkijkcijfers en 'juist nu zo nodig', toch stopt DWDD vanavond

"Allejezus, wat mis ik het publiek in deze studio. Hoe ze om ons heen zaten. Hoe ze kreunden en lachten om ons heen. Of hoe ze huilden. En hoe ze Matthijs iedere avond keihard 'aan' zetten", zei schrijver Nico Dijkshoorn afgelopen woensdag tijdens zijn laatste optreden in De Wereld Draait Door. Elf jaar lang was hij er wekelijks te gast, in een studio vol publiek. Vanavond is de laatste uitzending en die is, net als de afgelopen twee weken, zonder publiek.

Toen presentator Matthijs van Nieuwkerk begin februari aankondigde te stoppen, had niemand kunnen bedenken dat in een paar weken tijd de wereld zo zou veranderen door het coronavirus. Doordat er geen publiek of veel gasten tegelijk in de studio mogen, zijn de plannen voor de laatste uitzendingen aangepast.

Dat het programma ineens zonder publiek gemaakt moest worden "was een behoorlijke klap", zegt hoofdredacteur Cécile Koekkoek. "Het publiek was voor DWDD essentieel. Matthijs begon elke dag om kwart over zes aan het voorprogramma, waarin hij het publiek opwarmde, de gasten op hun gemak stelde, lol maakte en genoot van de muziek die de uitgenodigde bands speciaal voor de preshow uitvoerden."

Kijkcijferrecords

"We hadden bedacht dat we ons de laatste weken wel konden permitteren om minder in de waan van de dag mee te gaan", vult eindredacteur Igor Misev aan. "We zouden vooral dingen doen die we leuk vinden, zoals die gast uitnodigen die we nog een keer willen zien. En natuurlijk een feestelijke laatste uitzending met veel muziek, want muziek hoort gewoon bij DWDD", vertelt Misev, die verantwoordelijk is voor de laatste uitzending.

Er was de afgelopen weken al aandacht voor het naderende afscheid, onder meer door emotionele optredens van vaste gasten in het programma: