Besmettingscijfer VS voorbij China en Italië

Het aantal coronadoden in de VS nam gisteren met 268 toe tot 1295.

Op volle kracht

Correspondent Marieke de Vries zei in het NOS Radio 1 Journaal dat de VS pas sinds kort op volle kracht aan het testen is. "Precies een maand geleden zei president Trump nog dat er in de VS maar vijftien besmettingen waren, dat patiënten snel zouden genezen en dat de situatie onder controle was. Er is dus bijna een maand verspeeld."

Trump kreeg ook veel kritiek op zijn opmerking dat hij de Amerikaanse economie voor Pasen weer wil wilde opstarten. Daar heeft hij het nu niet meer over, zegt De Vries. "Maar zijn achterban is het wel met hem eens. Er zijn negentien staten die helemaal niet zo veel besmettingen hebben. Trumps insteek is dat die niet moeten blijven lijden onder de dichtbevolkte staten met veel besmettingen, zoals New York."

Wel blijft het risico levensgroot dat het aantal besmettingen in die negentien staten snel gaat oplopen als de beperkingen daar worden opgeheven. Inwoners van New York worden nu al opgeroepen om veertien dagen in quarantaine te gaan als ze de stad verlaten.

3,3 miljoen werklozen erbij

Intussen worden de economische gevolgen van de coronacrisis in de VS duidelijk zichtbaar. In één week tijd hebben 3,3 miljoen Amerikanen hun baan verloren. Dat is een ongekend cijfer: het vorige record, dat dateert uit 1982, stond op bijna 700.000 werklozen in één week.

Het banenverlies is twee keer zo groot als economen hadden verwacht, zei De Vries. En wie zijn baan verliest, is ook niet meer verzekerd tegen ziektekosten.

Xi Jinping

Trump heeft vannacht gebeld met de Chinese president Xi Jinping. Na afloop schreef hij op Twitter dat beide landen nauw samenwerken in de strijd tegen het virus. Hij prees de Chinese ervaringen en kennis op dit gebied: "Veel respect!" Van Chinese kant kwam de belofte om open en transparant te zijn over de ontwikkelingen.