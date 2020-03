Wekdienst 27/3: ministers bezoeken coördinatiecentrum en laatste DWDD

De dag begint fris, maar overal in het land schijnt de zon volop. Op de Wadden wordt het zo'n 11 graden en in het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot een lenteachtige 15 graden. Morgen begint ook zonnig, in de middag zijn er dan meer wolken. Daarna wordt het een stuk koeler en kan er lokaal een bui vallen.