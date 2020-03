Bouw Amsterdamse Zuidasdok mogelijk 1 miljard euro duurder

De bouw van het Zuidasdok-project in Amsterdam gaat mogelijk 1 miljard euro meer kosten. Daarnaast loopt het grootschalige bouwproject opnieuw vertraging op, blijkt uit een Kamerbrief van minister Cora van Nieuwenhuizen.

Het Zuidasdok is een gezamenlijk project van het Rijk, de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Het project omvat onder meer de uitbreiding van de A10-zuid en het aanpakken van station Amsterdam-Zuid voor een betere doorstroming en bereikbaarheid.

Voor de bouw was aanvankelijk negen jaar uitgetrokken. Maar nog voordat de eerste schop de grond in ging, liep het prestigieuze project al vertraging op. Dat kwam onder meer door de complexiteit van het project met veel tunnels op een klein oppervlakte.

'Niets doen is geen optie'

Vanwege de vertragingen liet het kabinet het project onderzoeken door een commissie onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker. Zij concludeert nu dat het project koste wat kost door moet gaan. "Niets doen is geen optie", luidt haar advies. Anders ontstaan er te veel opstoppingen op de snelweg en bij het ov.

Met het oog op de complexiteit moet het project in kleine stukken worden opgedeeld, adviseert Dekker. Het laatste deel is dan klaar tussen 2032 en 2036, dat is op zijn vroegst vier jaar later dan gepland. Maar dit alles kost ook meer geld. Het tekort op de begroting wordt nu geschat op een bedrag tussen de 700 miljoen en 1 miljard euro.

In haar Kamerbrief schrijft minister Van Nieuwenhuizen dat ze het advies van Dekker integraal overneemt. Daarmee maakt ze definitief een eind aan spanningen tussen de aannemer en de opdrachtgevers. De aannemer had eerder aangegeven het project niet te kunnen en willen uitvoeren binnen de eerder afgesproken tijd en het afgesproken budget.