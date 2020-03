Door corona weet iedereen in Koewacht weer wat z’n nationaliteit is

Je ziet nog aan de straatnaambordjes en aan de wegmarkering dat de grens hier dwars door het dorp loopt. Koewacht in Zeeuws-Vlaanderen ligt tegelijk in Nederland en in België, maar daar was decennia lang niets van te merken. Tot vorige week, toen België de grens sloot vanwege het coronavirus. Nu staan in veel straten ineens hekken.

Bakker Frans Otto loopt sindsdien eindeloos op en neer. Het is nog geen dertig meter tussen de grens en zijn bakkerij, maar dat zijn meters die Nederlanders niet meer mogen lopen. "Het is belachelijk", zegt hij tegen een van z'n oudere klanten. "Maar we moeten ermee leven." Hij neemt haar boodschappentas, portemonnee en bestelling en beent weer naar zijn bakkerij.

"Gisteren sprak ik een politieagent die zei: 'Die Hollandse mensen bij u in de winkel, maken de Vlamingen ziek.' Dat is toch niet normaal?" Het hangt een beetje van de agent af hoe streng de regels worden gehandhaafd. De een helpt bij het brengen van het brood, de ander laat zelfs mensen door, een derde is veel strenger en laat iedereen bij de grens stoppen.

Zo gaat het eraan toe in Koewacht: