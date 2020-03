Eerst quarantaine, dan op missie: 'Ik was liever al in Afghanistan'

"Zij zitten er nu langer dan gepland en willen graag terug naar huis. Als je in uitzendgebied zit en je moet twee weken langer aan het werk, is dat best lang", zegt sergeant-majoor Steve. "Dus we volgen alle regels uit de burgermaatschappij en doen er wat scheppen bovenop."

De onderofficier die straks aan zijn vierde missie begint, ging afgelopen maandag met gemengde gevoelens in quarantaine. "Ik was absoluut liever al in Afghanistan geweest. Maar nu kan ik nog maximaal met m'n thuisfront bellen. Voor mijn dochter is het raar dat ik weg ben gegaan, maar gewoon nog twee weken in Nederland zit."

Ritme in bos, ritme in quarantainegebouw

Defensie wil met de 'kazerne-quarantaine' absoluut zeker stellen dat de militairen geen andere mensen zien. En hoopt ermee te bereiken dat ze niet besmet raken onderweg naar Eindhoven, waar straks hun vliegtuig vertrekt.

De veertig leven in 'clusters' van zeven, hebben eigen kamers en eten per groepje in gemeenschappelijke ruimtes. Steve zat de eerste dagen veel achter zijn playstation en deed het rustig aan. Nu heeft hij een ritme gevonden. Hij bereidt zich voor op zijn werk - hij houdt zich bezig met personeelslogistiek - en sport iedere dag een uur. "Als je dat niet doet, verzand je gewoon in hangen. Maar als we in een bos een ritme op kunnen pakken, dan lukt dat ook in een Nederlands quarantainegebouw."