VS klaagt president Venezuela aan voor 'drugsterrorisme'

De Verenigde Staten hebben tot 15 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot de arrestatie van de Venezolaanse president Maduro. Volgens de VS maken Maduro en zijn handlangers zich schuldig aan "drugsterrorisme".

Volgens de Amerikaanse justitie heeft Maduro een "criminele onderneming" van Venezuela gemaakt waar drugshandelaren en terroristen miljarden aan hebben verdiend. Maduro wordt ervan beschuldigd dat hij heeft samengespannen met Colombiaanse rebellen en leden van het Venezolaanse leger met als doel de VS "te overspoelen met cocaïne".

"De regering-Maduro staat bol van corruptie en criminaliteit", zegt de Amerikaanse minister van Justitie William Barr. "Terwijl het Venezolaanse volk lijdt, vult deze kliek zijn zakken met drugsgeld en dat moet stoppen."

Beloning

De Verenigde Staten loven tot 55 miljoen dollar uit voor de president en zijn directe omgeving. Voor tips over Maduro ligt 15 miljoen dollar klaar, voor veertien vertrouwelingen op topposities 10 miljoen dollar per persoon. Onderzoekers in Miami, New York, Houston en Washington hebben jarenlang bewijs tegen Maduro verzameld. Zij dienden aanklachten in tegen meerdere hoge Venezolaanse functionarissen, militairen en zakenlieden die met de regering zijn verbonden. Ze worden beschuldigd van drugshandel, omkoping en witwassen.

De socialist en populist Nicolás Maduro kwam in 2013 aan de macht in Venezuela. Het land gaat al jaren gebukt onder een diepe economische crisis. Na presidentsverkiezingen in 2018 riep oppositieleider Juan Guaidó zichzelf uit tot interim-president van Venezuela.

Veel landen erkennen Maduro niet langer als rechtmatige president. De Amerikanen proberen het regime in Venezuela al langer weg te krijgen, onder meer door oppositieleider Guaidó te steunen.