Tien dieren dood door brandstichting in Safaripark Hilvarenbeek

In Safaripark Hilvarenbeek is vannacht brand gesticht in twee verschillende dierenverblijven. Twee koedoes en acht impala's (beide antilopesoorten uit Afrika) hebben dat niet overleefd.

"Vanochtend toen onze dierenverzorgers rond 09.00 uur hun dagelijkse eerste ronde deden, bleken de buitenverblijven van de cheetahs (jachtluipaarden) en de nijlgaus (grote Indiase antilopes) afgebrand te zijn", vertelt woordvoerder Linda Engels van het safaripark. "Gelukkig zaten de dieren er op dat moment niet in en daarom hebben ze het overleefd."

Niet naast elkaar

Minder geluk hadden de impala's en koedoes die in hun stal stonden toen die in brand werd gestoken. Het is de eerste keer dat er brand is geweest in het safaripark en brandstichting is volgens Engels de meest logische verklaring. "De dierenverblijven stonden namelijk niet naast elkaar en het terrein is heel erg groot. Dat zou dus wel héél toevallig zijn", aldus Engels.

Volgens haar hebben de branden veel impact op de dierenverzorgers. "Ze zijn heel erg geschrokken en verdrietig." Enkele dierenverzorgers wonen op het terrein zelf, maar ze hebben afgelopen nacht niets gemerkt. Daarom vraagt de politie Tilburg op Twitter getuigen die iets opmerkelijks gezien hebben rondom het park zich te melden.