Hakken voor vrouwelijk personeel Japan Airlines niet langer verplicht

Vrouwelijk cabinepersoneel dat voor Japan Airlines werkt, is per 1 april niet meer verplicht te werken op schoenen met hakken. Ook mogen de vrouwen voortaan een broek dragen. De vliegmaatschappij is de eerste grote organisatie in Japan die de kledingvoorschriften aanpast na een activistische campagne die veel aandacht kreeg.

De #KuToo-beweging verzet zich tegen schoonheidsnormen voor vrouwen in Japan. Met een onlinepetitie, die meer dan 32.000 keer is ondertekend, worden werkgevers opgeroepen om vrouwen niet te dwingen hakken te dragen tijdens het werken. KuToo is een woordspeling met de Japanse woorden voor 'schoen' en 'pijn' en verwijst naar de internationale #MeToo-beweging.

Volgens Yumi Ishikawa, de oprichtster van #KuToo, moeten ook vrouwen in hotels, warenhuizen en banken hakken dragen tijdens het werk. Ze hoopt dat deze branches het voorbeeld van Japan Airlines zullen volgen. "Het is een grote stap."

De aanpassing in het beleid gaat vanaf volgende maand in, daardoor krijgen bijna 6000 vrouwelijke werknemers de keus welke kleding en schoenen ze willen dragen.