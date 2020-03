Resten van sinds 2018 vermiste vrouw gevonden in Enschede

In Enschede zijn de stoffelijke resten gevonden van een vrouw die al ruim anderhalf jaar vermist was. Het gaat om de 72-jarige Loes de Groot-Veenendaal uit Eibergen.

De resten werden gisteravond door een voorbijganger ontdekt in een weiland in het buitengebied van de stad, meldt RTV Oost. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Volgens de politie zijn er geen sporen van een misdrijf.

De vrouw werd op 2 september 2018 als vermist opgegeven, nadat ze was weggelopen van de psychiatrische afdeling van ziekenhuis MST in Enschede. Meerdere zoekacties leverden sindsdien niets op.

De familie van de vrouw schrijft op Facebook: "Aan alle onzekerheid is een eind gekomen. Wij zijn jullie dankbaar voor alle hulp, inzetbaarheid, oplettendheid en lieve berichten. Onze wens is om dit verdriet in alle rust met onze familie te kunnen verwerken."