"Je schrikt als je mensen ziet liggen. Het zijn echt verschrikkelijk zieke patiënten. Dit moet heel duidelijk worden voor iedereen. Ik werd er deze week pas echt mee geconfronteerd, omdat ik daarvoor vooral bezig was met de voorbereiding.

Mensen hebben een dubbelzijdige longontsteking en je kunt niets. We hebben heel weinig mogelijkheden, omdat er geen medicatie mogelijk is. Je ziet mensen soms ineens achteruitgaan. Sommige liggen er al meer dan drie weken. En we zijn echt wel zieke mensen gewend, maar dit is totaal anders. De getallen, maar ook het ziektebeeld. Daardoor is het steeds weer opnieuw pionieren.

Er mag één familielid per patiënt op de IC komen, dat is heel zwaar voor ze. Ze mogen erbij zitten en we proberen hen alles zo goed mogelijk uit te leggen. Maar de situatie van een patiënt kan van uur tot uur veranderen. Familieleden hebben, terecht, zoveel behoefte aan informatie en uitleg. En dat is nu lastiger dan normaal, dat moet ineens telefonisch, of in een kortere periode.

De beelden uit Italië zien wij ook, zo is het hier niet. We hebben er met verbazing naar zitten kijken. De paniek, de chaos, wij zijn beter voorbereid en goed georganiseerd. Het is te hopen dat we dit zo vol kunnen houden. Patiënten hebben hier ook geen plastic dingen om hun hoofd, dat kennen we niet.

Wat opvalt is hoe verpleegkundigen daar rondlopen, met schorten, snoetjes en mutsen. Onze beschermingsmiddelen zijn door schaarste en door fabrikanten die niet leveren, teruggeschaald naar de meest basale bescherming. Voor de crisis was dat dus anders, we komen van een hogere schaal af. Daardoor voelt het voor veel verpleegkundigen anders en voelen we ons soms onzeker, terwijl we weten dat de deskundigen onze huidige uitrusting voldoende vinden. Toch zouden we ons graag weer willen beschermen als voor deze crisis.

Het zou mooi zijn als de tekorten snel worden opgelost. Hoewel het niet alleen om spullen gaat. Zo wordt er nu bijvoorbeeld overal beademingsapparatuur aangeschaft, maar er zullen ook genoeg mensen moeten zijn om die dingen te bedienen. Het is echt een zware patiëntencategorie, dit kan niet iedereen. "