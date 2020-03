Coronanieuws 25 maart: afvlakking besmettingen en wachten op meer duidelijkheid

Het kabinet beslist komende dinsdag hoe Nederland verdergaat met de bestrijding van het coronavirus. Het gaat om de maatregelen die tot 6 april gelden, dus onder meer over het thuiswerken en de sluiting van scholen, restaurants en musea.

"We kijken hoe we ervoor staan en wat het betekent voor die maatregelen", zei premier Rutte in een kort persmoment. Rutte herhaalde dat evenementen die een vergunning nodig hebben, sowieso tot 1 juni zijn geschrapt.

Faillissementen

Minister Hoekstra van Financiën zei in een debat in de Tweede Kamer dat er, ondanks het forse steunpakket, de komende tijd toch bedrijven failliet zullen gaan.

Er is in de Kamer zeer brede steun voor de maatregelen. Het kabinet trekt alleen de komende drie maanden al 15 tot 20 miljard euro uit om bedrijven te helpen het hoofd boven water te houden. "Maar", zo waarschuwde Hoekstra, "er zullen toch bedrijven in de grootst mogelijke problemen komen door de coronacrisis."

Uitzonderlijke maatregel Duitsers

De Bondsdag in Berlijn stemde vanmiddag in met het verhogen van de schuldenlast. Een hoogst uitzonderlijke gebeurtenis in een land waar het beperken van de staatsschuld bij wet is vastgelegd.

Het economische stabiliseringsfonds om de Duitse economie te redden bedraagt nu zo'n 600 miljard euro. En volgens sommige berekeningen kan dat nog oplopen tot boven de 1000 miljard - een biljoen.

En om 12.00 uur klonk in verschillende kerken het Onze Vader. De paus riep katholieken én protestanten wereldwijd op om mee te bidden.

Hij ging zelf voor in het gebed vanuit Rome: