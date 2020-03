Kinderen waarschijnlijk langer thuis: 'Het is aanpoten'

"Wij kijken mee. Het is wel aanpoten, met vier verschillende niveaus. Je moet echt alert blijven en in de gaten houden wat iedereen doet." Bij derdegroeper Douwe valt dat nog wel mee, maar de staartdelingen en breuken van Jasmijn (groep 8) zijn ook voor haar ouders soms lastig. "Zij leren dat op een andere manier dan wij vroeger. En ik wil ze ook niet in de war brengen. Gelukkig staan de juf en meester paraat via de app of mail. We leren zelf ook weer bij, dat is een voordeel."

Er is dan wel een routine in huize Schilders, echt streng zijn de ouders niet. "We zitten natuurlijk continu op elkaars lip. Als iets niet af is, dan lost dat zichzelf wel op." De kinderen vinden het veel leuker om naar school te gaan, met klasgenoten te leren en ze missen hun juffen. "Maar het moet en we gaan het ook gewoon doen. We proberen het vrolijk en gezellig te houden en zien wel waar het schip strandt."