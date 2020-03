Corona treft Overijssels stadje Hasselt in het hart

Met vijf doden en achttien besmettingen is Hasselt in het hart getroffen door het coronavirus. Het lijkt erop dat een huisarts, een dominee en een koordirigent een deel van het Overijsselse stadje hebben besmet.

"Ik heb het gevoel alsof ik in een slechte droom zit, maar het gebeurt allemaal echt", verzucht burgemeester Eddy Bilder bij RTV Oost.

Ruim 7000 inwoners telt het monumentale stadje in de Kop van Overijssel. Het is een hechte gemeenschap. Ons-kent-ons is er het adagium. Maar nu is alle leven eruit. Niemand waagt zich nog op straat.

Binnen korte tijd stierven vijf mensen, allen 75-plussers. Bij drie werd corona vastgesteld. In de twee andere gevallen is geen test afgenomen, maar volgens hun huisarts bezweken ook zij aan de gevolgen van het virus. Officieel zijn er achttien mensen besmet, elf liggen op de intensive care. Maar omdat lang niet iedereen wordt getest, gaat men in Hasselt ervan uit dat veel meer mensen besmet zijn.

Met de dominee gaat het beter

Zeer waarschijnlijk hebben mensen die volop in het sociale leven staan hun plaatsgenoten besmet. Huisarts Erik van Gijssel, een dominee en de dirigent van een koor hebben het virus. Zij stonden volop in contact met vooral ouderen. Met de dominee gaat het nu beter, de koordirigent is nog ziek.

Burgemeester Bilder heeft strenge controles aangekondigd. Politie en buitengewone opsporingsambtenaren gaan erop toezien dat iedereen zich houdt aan de strenge landelijke richtlijnen. Anderhalve meter afstand. Geen groepsvorming. Als er één iemand koorts heeft, moet het hele gezin thuisblijven "Hiervoor zijn extra agenten vrijgemaakt", zegt de burgemeester.

De huidige cijfers boezemen zoveel angst in dat de Hasseltenaren zich nu al volop aan de regels houden, ziet Bilder: "Ik sta hier voor het raam van mijn werkkamer en heb overzicht over meerdere straten. Er fietst nu toevallig net iemand voorbij. Voor de rest zie ik echt he-le-maal niemand."