T-Mobile kampt met internetstoring

T-Mobile Webcare Gebruiker geverifieerd door Twitter @tmobile_webcare

Hoi all, we zijn nog steeds hard op zoek naar de oorzaak. Zodra die is gevonden gaan we er uiteraard alles aan doen om het zo snel als mogelijk op te lossen. We blijven jullie op de hoogte houden via dit topic op onze community: https://t.co/wOrmTozKAA