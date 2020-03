Kippen moeten nog eens vier weken binnenblijven

De ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven blijft voorlopig bestaan. Minister Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat er nieuwe besmettingen met vogelgriep zijn gevonden en dat daarom ook de komende vier weken in heel Nederland de kippen binnen moeten blijven.

Op 12 februari stelde Schouten de ophokplicht in na een besmetting bij een hobbyboer in de Duitse plaats Bretzfield in Baden-Württemberg. Volgens haar was er een kans dat de besmetting naar Nederland zou overslaan.

Op 6 maart oordeelden de deskundigen dat die kans inmiddels kleiner was geworden. Maar op 13 maart werd ook in de buurt van Leipzig een besmetting vastgesteld en een week later was er nog een besmetting, in het noorden van Duitsland, dichtbij de grens met Groningen.

De deskundigen hebben die laatste twee bevindingen nog niet in hun advies kunnen meenemen en uit voorzorg houdt de minister het pluimvee nu weer binnen. De situatie wordt over vier weken weer beoordeeld.

De maatregel geldt niet voor hobbykippen.