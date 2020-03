Coronavirus verhoogt druk op overige zorg, 'stuwmeer' aan behandelingen

Dat gebeurt vooral in het ziekenhuis, maar ook veel tandartsen, huisartsen, psychologen en fysiotherapeuten hebben consulten geschrapt. Ook zeggen veel patiënten hun afspraak af. De activiteiten in de dagbesteding, voor bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen, zijn bijna allemaal stopgezet.

Knieoperaties en maagverkleiningen

De onderzoekers waarschuwen voor een "steeds groter stuwmeer aan zorgvraag" als de coronacrisis nog lang aanhoudt. Niet-spoedbehandelingen die nu worden uitgesteld, zoals knieoperaties en maagverkleiningen, moeten ooit toch opnieuw worden ingepland, zeggen ze.

Ook onderzoekers van Strategy&, onderdeel van consultancybedrijf PWC, vrezen een grote stijging van de wachtlijsten in de zorg, schrijft het FD. "Het coronavirus zorgt voor een langdurige belasting van het zorgsysteem en vormt een gezondheidsrisico voor planbare zorg van patiënten", zeggen zij. Afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt, zouden de wachttijden kunnen oplopen met twaalf tot dertien extra weken.

Hulp van zelfstandige klinieken

Bovendien lopen zorgaanbieders nu inkomsten mis, terwijl veel kostenposten gewoon doorlopen. Volgens Gupta Strategists kunnen de kosten voor hen oplopen tot 400 miljoen euro per week.

Voor de aanbieders van langdurige zorg geldt dat hun teruglopende omzet sowieso wordt gecompenseerd. Maandag schreef de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland in een brief dat het uitgangspunt is dat "een negatief effect van de coronacrisis op de financiële positie van een zorgaanbieder wordt geneutraliseerd".

Zelfstandige klinieken, waarvan Nederland er honderden telt, zeggen ziekenhuizen te kunnen ontlasten bij het wegwerken van de wachtlijsten voor planbare zorg. Deze zogenaamde zbc's helpen ziekenhuizen nu al door apparatuur en medisch personeel ter beschikking te stellen.

Digitale zorg op afstand

Gupta Strategists en Strategy& stellen diverse oplossingen voor. "Meer digitale zorg op afstand, inrichten van zorginstellingen voor corona- en niet-coronapatiënten, en maximaal inzetten van de 'gewone' zorgcapaciteit."

Zorgaanbieders die willen investeren in digitale toepassingen en nieuwe technologie voor zorg op afstand, kunnen daar vanaf vandaag overigens subsidie voor aanvragen. Het ministerie van Volksgezondheid wil dat organisaties meer doen aan zulke vormen van e-health. Denk aan apps die helpen bij het beoordelen van iemands situatie en medicijndispensers die iemand thuis de juiste dosis geven.