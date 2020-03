Gewapende mannen gijzelen sikhs in tempel Kabul

In een tempel in de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben gewapende mannen zeker 150 sikhs gegijzeld. Die waren daar samengekomen voor het ochtendgebed. Enkele media melden dat een aantal mensen is gedood, maar dat bericht is niet bevestigd.

Volgens de autoriteiten in Afghanistan gingen zelfmoordterroristen de tempel tijdens het gebed binnen. Ooggetuigen hebben explosies en schoten gehoord. Enkele sikhs konden ontsnappen, maar zeker 150 gelovigen zitten nog in het gebouw vast, onder wie kinderen.

Veiligheidstroepen hebben de tempel omsingeld en zijn het gebouw binnengegaan. Een onbekend aantal sikhs zou zijn bevrijd. Een Afghaanse parlementariër zegt dat de meeste slachtoffers zich hebben verstopt in het gebouw en voor hun eigen veiligheid mobiele telefoons hebben uitgezet.

Amerikaanse hulp geschrapt

De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist.

Afghanistan zit in een politieke crisis. Twee leiders hebben zich na de verkiezingen van vorig jaar uitgeroepen tot president. Ze weigeren een eenheidsregering te vormen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo, maakte gisteren tijdens een bezoek aan Kabul bekend dat hij daarom 1 miljard dollar hulp aan Afghanistan schrapt.