Vliegen in de coronacrisis: 'In een cabine is 1,5 meter afstand onmogelijk'

Luchtvaartmaatschappijen en cabinepersoneel worstelen met de veiligheidsmaatregelen die zijn opgelegd door het RIVM. Dat adviseert mensen strikt anderhalve meter afstand te houden, maar aan boord van een vliegtuig is dat bijna niet mogelijk.

Vliegtuigen van KLM die ondanks de crisis nog de lucht in gaan, bijvoorbeeld om Nederlanders te repatriëren, zitten niet minder vol om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. "We verspreiden mensen over het vliegtuig als dat kan, maar we vliegen natuurlijk ook om gestrande passagiers op te halen en die vluchten kunnen vrij vol zitten", zegt een woordvoerder. "Dan lukt spreiden niet altijd."

Voorzitter Annette Groeneveld van de vakbond voor cabinepersoneel VNC maakt zich daar zorgen over. "In een volle economy class is de anderhalve meter onmogelijk. Onze mensen moeten gewoon door de nauwe gangpaden lopen."

De bond pleit er niet voor om te stoppen met vliegen. "Iedereen wil dat Nederlanders die in het buitenland zitten veilig naar huis kunnen." Toch zijn er stewards en stewardessen die zich zorgen maken over het risico dat ze lopen op besmetting met het coronavirus. En ook passagiers hebben vragen over de anderhalve meter afstand.