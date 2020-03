Senaat en Witte Huis zijn het eens: 2 biljoen om coronacrisis aan te pakken

De Amerikaanse Senaat en het Witte Huis hebben een akkoord bereikt om de Amerikaanse economie te stimuleren nu die ernstig is getroffen door het coronavirus. Ze hebben een steunpakket uitonderhandeld met een waarde van bijna 2 biljoen (2000 miljard) dollar. Het geld moet gebruikt worden om bedrijven en miljoenen Amerikanen te ondersteunen en de stagnerende economie te stimuleren.

"Dames en heren, we zijn eruit", zei Witte Huis-functionaris Eric Ueland na de moeizame onderhandelingen met de Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell. "We hebben een deal. Een groot deel van de wetstekst is af. Ik heb goede hoop dat we de komende uren kunnen afronden wat nog niet klaar is."

Later vandaag wordt er naar verwachting gestemd over de maatregelen, waarover de Republikeinen en Democraten dagenlang hebben geruzied. In omvang is het pakket ruim twee keer zo groot als dat in het financiële rampjaar 2008.

500 miljard direct naar gezinnen

Wat er precies is afgesproken, is nog niet bekend. De verwachting is dat ongeveer 500 miljard wordt vrijgemaakt om de druk op de zwaarst getroffen industrieën te verlichten via leningen. Een vergelijkbaar bedrag wordt waarschijnlijk gereserveerd voor directe betalingen aan Amerikaanse families, die aanspraak kunnen maken op maximaal 3000 dollar per gezin.

Voor het midden- en kleinbedrijf is naar verwachting zo'n 350 miljard dollar beschikbaar voor leningen. 250 miljard dollar van het steunpakket gaat waarschijnlijk naar ondersteuning voor werklozen en er wordt zou zo'n 75 miljard ingeruimd worden voor ziekenhuizen.

De economische gevolgen van het virus lijken gigantisch in de Verenigde Staten, waar de effectenbeurs op Wall Street de afgelopen weken grote verliezen heeft geboekt. Ongeveer een derde van de bevolking, zo'n 100 miljoen mensen, zit noodgedwongen thuis om de verspreiding van het virus in te dammen. Vorige week verloren bijna 300.000 mensen hun baan en dat aantal loopt snel op.