President Brazilië: we moeten terug naar normale leven, media zaaien angst

In een opmerkelijke televisietoespraak heeft de Braziliaanse president Bolsonaro opgeroepen om "terug te keren naar het gewone leven". De uiterst rechtse president had geen goed woord over voor de verregaande maatregelen die in verschillende Braziliaanse deelstaten zijn genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In regio's met een hoge bevolkingsdichtheid zoals São Paulo en Rio de Janeiro zijn scholen, winkels en restaurants op last van de gouverneurs gesloten. De president hekelde die aanpak en merkte op dat het coronavirus vooral gevaarlijk is voor mensen boven de zestig. "Dus waarom zijn de scholen dan gesloten?", vroeg hij zich af.

Bolsonaro, die zaterdag 65 werd, zegt zich geen zorgen te maken over zijn eigen gezondheid. "Vanwege mijn atletische achtergrond hoef ik nergens bang voor te zijn. Als ik besmet zou raken, zou ik hoogstens de symptomen hebben van een griepje".

Potten- en pannenprotesten

Begin deze maand was de president nog in de Verenigde Staten, waar hij onder andere een ontmoeting had met zijn grote voorbeeld, de Amerikaanse president Trump. Zeker 23 leden van de delegatie die met Bolsonaro in Amerika waren, bleken besmet. Ook zijn chauffeur heeft symptomen van een besmetting. Bolsonaro zegt dat hij zelf twee keer is getest en niet is besmet, maar hij weigert de officiële testresultaten te publiceren.

In zijn toespraak, die werd uitgezonden door de nationale televisiezenders, viel hij verder de media frontaal aan. Die hebben met hun berichtgeving over het coronavirus 'angst gezaaid', zei hij.

Tijdens de toespraak braken er op veel plaatsen in Brazilië opnieuw zogenoemde potten-en pannenprotesten uit: boze Brazilianen uitten vanaf hun balkon de onvrede over de manier waarop Bolsonaro deze crisis aanpakt.