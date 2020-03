Vijftien jaar cel voor schietpartij op bruiloft in Beckum

Een 23-jarige man uit Almelo is veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar voor onder andere meerdere pogingen tot doodslag. De rechtbank Overijssel acht hem schuldig aan een schietpartij op een Turkse bruiloft in Beckum begin februari vorig jaar. Daarbij raakten drie mensen gewond.

Behalve van de schietpartij op de bruiloft werd hij ook verdacht van een poging tot moord in Almelo een half jaar eerder. Hij zou een man van dichtbij hebben beschoten en hem twee keer hebben geraakt in het bovenlichaam. Aanleiding zou een conflict over drugs zijn geweest.

De 23-jarige man moet niet alleen vijftien jaar de gevangenis in, maar ook de slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal bijna 60.000 euro.

Geen verantwoordelijkheid

Op de bruiloft kreeg de man ruzie met een aantal andere gasten. Bij een worsteling belandde hij op de grond. Volgens hem was er geen andere uitweg meer dan zijn pistool te grijpen en te schieten. Hij zou zichzelf hebben verdedigd. De rechtbank verwierp zijn verweer.

Voor de rechtbank speelde ook mee dat de man geen verantwoordelijkheid nam voor zijn daden. Na de schietpartij in Almelo vluchtte hij naar Turkije en ook na de bruiloft konden politie en justitie hem lange tijd niet vinden.

De man werd ook verdacht van een poging tot moord in Almelo een half jaar eerder. Hij zou een man van dichtbij hebben beschoten en hem twee keer hebben geraakt in het bovenlichaam. Aanleiding zou een conflict over drugs zijn geweest.

De officier van justitie eiste eerder dit jaar achttien jaar cel, omdat die zowel de schietpartij in Almelo als poging tot moord bewezen achtte. De rechtbank vindt echter dat er onvoldoende bewijs is voor een vooropgezet plan om de man in Almelo om te brengen.