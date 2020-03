De bedenkers van Asterix zijn overleden, maar de strip is springlevend

"Komt er één keer nieuws dat niets te maken heeft met het coronavirus, dan is het net dit." Jaap Toorenaar, docent klassieke talen en Asterix-kenner, is droevig over het overlijden van Albert Uderzo, een van de bedenkers van striphelden Asterix en Obelix. Maar het had slechter gekund, beseft hij: "Die man is 92 geworden, had het stokje al doorgegeven aan een andere tekenaar en schrijver, dus het zat eraan te komen. Hij heeft een mooie dood gehad, is in zijn slaap overleden."

Wereldwijd zijn er sinds 1959 zo'n 375 miljoen Asterix-strips verkocht, het is een van de bestverkochte stripreeksen ter wereld. Wat is de kracht ervan? "Het speelt in 50 voor Christus, de tijd van Julius Caesar. Dat vind ik als leraar Latijn natuurlijk interessant, en het geeft heel veel inzicht in het dagelijks leven van die tijd. Een soldaat hangt in zijn strip ook gewoon de was aan de lijn." Dat is een contrast met "de saaie leerboeken", zegt Toorenaar, "die vertellen van alles over de Romeinen. Maar in Asterix komt het echt tot leven."

Veel ervan is bovendien historisch accuraat: "In een promotie-onderzoek las ik ooit als stelling dat 30 jaar Asterix meer heeft bijgedragen aan kennis over de Romeinse oudheid dan 500 jaar universitaire studies." Lachend: "Shockerend, maar wel een beetje waar." Ook de tieners die hij nu lesgeeft zijn dol op Asterix en Obelix, merkt hij. "Als ze snel klaar zijn met een proefwerk mogen ze Asterixen lezen, er ligt dan een stapel klaar. Op voorwaarde dat ze niet te hard lachen."

De stripreeks spreekt bovendien verschillende groepen lezers aan, zegt Toorenaar: "Kinderen van pakweg 8 tot 10 lachen erom, maar volwassenen zien ook de verstopte grapjes. Er zit zoveel in, waar je al snel overheen leest. Een schilderij van Rembrandt bijvoorbeeld, dat dan ineens voorbij komt. De grap 'drink je bier op, anders wordt het koud' uit Asterix bij de Britten of het personage Ozewiezewozewiezewallakristallix uit Asterix op Corsica."