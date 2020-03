Wapens en drugs gevonden tussen in lading potgrond in Hoek van Holland

De politie heeft in Hoek van Holland 22 vuurwapens en een aantal zakken met verdovende middelen in beslag genomen.

De wapens en drugs werden ontdekt in een krat bij een transportbedrijf, Het krat zat verstopt in een lading potgrond die bedoeld was voor Groot Brittannië, schrijft Rijnmond.

De vuurwapens en drugs, vermoedelijk heroïne, zijn vernietigd,