'Volwaardig diploma of niet, het voelt toch niet helemaal af'

Door het schrappen van de centrale eindexamens vanwege corona, moeten scholen op basis van de schoolexamens beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. Voor de ene leerling zijn de slagingskansen daarmee groter geworden, voor de ander juist kleiner.

Op sommige plekken werd zelfs de traditionele vlag met rugzak al uitgehangen. Door Elaine Meijerink (17) in haar woonplaats Odijk bijvoorbeeld. "Het is nog niet officieel natuurlijk, maar ik en mijn vriendinnen staan er goed voor en we denken dat we het redden."

De vlag was vooral bedoeld om samen een vrolijk moment te hebben. "Dit is een belangrijke tijd in ons leven. We keken ernaar uit elkaar te steunen bij de eindexamens, en na afloop te feesten. Nu dat niet meer gaat, is dit een manier om onze opluchting te delen. Iets positiefs, even een oppepper."