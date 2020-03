Jongeren krijgen werkstaffen voor mishandelingen in Gorinchem

Drie jongeren van 16 uit Gorinchem zijn veroordeeld tot werkstraffen tot honderd uur. De rechter acht bewezen dat ze vorig jaar november andere jongeren hebben mishandeld in een park in Gorinchem. Ze hoeven niet meer de gevangenis in, want ze zijn veroordeeld tot celstraffen die gelijk zijn aan de tijd dat ze in voorarrest zaten.

Filmpjes van de mishandelingen verschenen op sociale media en leidden tot veel verontwaardiging. Minister Grapperhaus sprak er destijds zijn afschuw over uit.

In totaal waren er vijf slachtoffers. Volgens de rechtbank is er fors geweld gebruikt zonder duidelijke aanleiding, schrijft Rijnmond.

De hoogste werkstraf voor mishandeling is voor een jongen die geweld gebruikte tegen alle vijf slachtoffers. Hij kreeg ook vier maanden voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd en moet zich laten behandelen.

Poging doodslag

Op de camerabeelden is te zien dat deze dader stopte met schoppen en slaan toen een van de slachtoffers weerloos op de grond lag. De twee andere verdachten gingen toen nog door. Zij zijn daarom veroordeeld voor poging tot doodslag.

"Toen hij daar weerloos lag, hebben de verdachten hem geslagen en geschopt. Het slachtoffer is daarbij geraakt in zijn buik en op zijn hoofd. Ze hebben het risico genomen dat het slachtoffer door het geweld zou overlijden", zegt de rechter.

De ene jongen krijgt een leerstraf van 50 uur - een gedragstraining - en de ander een werkstraf van 40 uur. Beiden kregen ook drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie en moeten het slachtoffer 3000 euro schadevergoeding betalen.