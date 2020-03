Action ontslaat vulploegleider wegens diefstal tasje van 3 cent

Warenhuis Action heeft een personeelslid ontslagen omdat hij een tasje van 3 cent meenam zonder te betalen. Het gaat om een vulploegmedewerker die zegt het tasje na sluitingstijd, toen de kassa's al dicht waren, gepakt te hebben om twintig eerder bij zijn werk aangeschafte poncho's voor carnaval mee te vervoeren. Na de krokusvakantie kreeg hij ontslag op staande voet.

De medewerker doet zijn relaas in tijdschrift Quote. Action bevestigt het ontslag. Een woordvoerder: "We verwachten eerlijkheid van ons personeel. Je rekent af wat je meeneemt. Of dat nou iets van 300 euro is of van 3 cent. Het gaat om het principe, daar wijken we niet van af, anders kom je op een hellend vlak. Je mag niet stelen van de baas."

Volgens Action is de medewerker drie keer gevraagd het tasje alsnog te betalen. De medewerker zelf bekent dat hij het tasje heeft meegenomen, maar ontkent dat hem is gevraagd het alsnog te betalen. Hij zegt in Quote dat Action van hem af wil, omdat hij 41 jaar is en daarom te duur vergeleken met jongere medewerkers. Hij hoopt dat de rechter het ontslag niet goedkeurt.