'Elke paar minuten kwamen er nieuwe coronapatiënten binnen op de SEH' 

"Na negen dagen werken ben ik vandaag vrij, maar dit is zo heftig dat je het niet kunt uitzetten. Je voelt de druk: we moeten voorbereid zijn op het ergste. Donderdag kregen we binnen vijf uur meer dan 50 patiënten binnen op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH). Elke paar minuten kwamen er nieuwe patiënten bij.

Op de SEH komen vooral coronapatiënten die last hebben van benauwdheid en/of koorts, samen met algemene griepverschijnselen. Vaak wijzen de cijfers uit dat ze nog benauwder zijn dan ze zelf voelen, dan zijn mensen verrast dat ze moeten worden opgenomen. Als de toestroom zo groot is, proberen we coronapatiënten zo snel mogelijk door te plaatsen naar een afdeling. Er gaat bijna niemand naar huis. We zien dat coronapatiënten zeer snel kunnen verslechteren.

Het is nu iets rustiger, veel patiënten zijn verplaatst naar andere ziekenhuizen, maar er komen nog steeds gemiddeld 40 mensen per dag naar de SEH. Dat dat aantal niet verder stijgt komt volgens mij vooral door de goede eerstelijns zorg in Nederland. Niet elke coronapatiënt komt hier namelijk terecht.

'Echt uitgeput'

Zo wil je sommige oudere mensen wel ondersteunen met zuurstof, maar niet meer naar de intensive care sturen. Dat is een verschil met Italië, krijg ik het gevoel. Daar is iedereen op de IC beland. Dat is hier anders, daarin spelen huis- en verpleeghuisartsen ook een belangrijke rol. Voor een bepaalde groep mensen moet je een IC-opname niet meer willen.

Mijn man is anesthesist in een ander ziekenhuis en het is heel fijn dat hij begrijpt wat dit met zich meebrengt. Gisteravond heb ik voor het eerst gezegd dat ik er even niets meer over wil horen. Dat komt nooit voor. Ik heb een fantastisch vak, waarover ik nooit raak uitgepraat. Maar nu was ik vakinhoudelijk echt uitgeput, zo'n gevoel heb ik nog nooit ervaren.

Van de week sloeg de hond om half vier 's nachts aan en normaal draai je je dan nog een keer om. Dat is nu echt anders. Ik sta direct aan, een soort verhoogde staat van paraatheid, de actiestand. Je bent ook verkleefd met je telefoon, moet ik nog iets, zijn we er klaar voor? Ik denk wel dat het maximale in de voorbereiding is gedaan in ons ziekenhuis. De tsunami komt, maar wanneer?"