Tbs-kliniek betaalt 20.000 euro boete na dood medewerker

Tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal heeft een boete van 20.000 euro betaald vanwege de dood van een werknemer. Volgens het Openbaar Ministerie, dat de boete oplegde, was de kliniek op verschillende punten nalatig, waardoor het kon gebeuren dat de werknemer door een patiënt werd aangevallen.

Op 3 februari 2017 vroeg de patiënt aan de 25-jarige medewerker om een schaar. Toen hij die kreeg, stak hij meteen op hem in. Het was pas de achtste werkdag van de sociotherapeut, die nog in zijn inwerkperiode zat. Twee dagen later overleed hij in het ziekenhuis.

Geen training gehad

Uit onderzoek van de Inspectie SZW is gebleken dat de medewerker niet wist dat hij de schaar helemaal niet mocht uitlenen. Daarnaast had hij geen agressie- en geweldstraining gehad, terwijl hij wel als volledig opgeleide en ingewerkte kracht werd ingezet.

Het OM zegt dat de kliniek "de voorwaarden heeft geschapen waaronder het tragische arbeidsongeval heeft kunnen plaatsvinden", maar legt de schuld niet bij een bepaalde leidinggevende.