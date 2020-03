Kroatië kampt met corona én aardbevingsschade

Het land bestrijdt twee crises, zei minister van Binnenlandse Zaken Bozinovic. "We vechten tegen het coronavirus en tegen de gevolgen van de aardbeving." In het land zijn nu 361 coronabesmettingen vastgesteld, waarvan 163 in Zagreb.

Bozinovic kondigde gisteren strengere maatregelen aan. Zo mogen mensen alleen nog de straat op om boodschappen te doen, naar hun werk te gaan of uit medische noodzaak.

Afgelopen nacht viel er sneeuw in het land, wat Bozinovic vanochtend tot een waarschuwing aan ouders noopte: "Dit is geen moment om de kinderen in de sneeuw te laten spelen. Mochten het toch gebeuren, dan zullen ze naar huis worden gestuurd."