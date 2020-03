64 migranten dood gevonden in vrachtwagen in Mozambique

In een container op een vrachtwagen in Mozambique zijn 64 doden gevonden. Het gaat waarschijnlijk om migranten zonder papieren uit Ethiopië. Waarschijnlijk zijn zij gestikt. Veertien anderen die in de container zaten leefden nog.

De vrachtwagen kwam uit Malawi en werd tegengehouden en gecontroleerd in de provincie Tete in Centraal Mozambique. Bij de doorzoeking werden de lichamen en de overlevenden ontdekt.