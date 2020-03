Caroline zit vast in de jungle van Peru door corona

In the middle of nowhere in tijden van corona. Dat is de situatie van de Nederlandse Caroline Bijl. Ze zit met zes andere toeristen vast in het Peruaanse Lagunas, een piepklein dorpje in de Amazone. Het land is in lockdown en zij kunnen geen kant op. Terwijl Bijl in deze coronacrisis juist zo snel mogelijk terug wil naar haar dochter in Nederland. Maar dat zit er voorlopig niet in.

Na een trektocht van vijf dagen door het oerwoud kwam Bijl afgelopen dinsdag samen met een Duitse toeriste aan in Lagunas. "We wisten niet dat Peru twee dagen daarvoor een lockdown had afgekondigd."

Helikopter

Doordat het land op slot is kunnen Bijl en de andere toeristen niet met de snelle boot naar het vier uur stroomopwaarts gelegen dorp dat via een weg is verbonden met de rest van het land. Vanaf daar zouden ze kunnen doorreizen naar de hoofdstad Lima. Daar staan de toeristen een nieuwe uitdaging te wachten; een plek bemachtigen op een van de weinige vluchten naar Europa.

Voor Bijl is dat van latere zorg. Voorlopig kan ze Luganas niet uit. In de rest van Peru zitten tussen de 600 en 700 Nederlanders vast. Een groot deel heeft via een WhatsApp contact met de Nederlandse ambassade. "De mensen daar doen wat ze kunnen. Maar ons hier weghalen kunnen ze niet. Ook niet met een helikopter want die kan hier niet landen. Er kan hier niet eens een helikopter landen", aldus Bijl.

Bang en geen inkomen

Ook in het afgelegen Luganas ziet de politie er streng op toe dat de mensen binnenblijven. "De politie rijdt hier regelmatig langs. Daarom loop ik uren rondjes over de patio van het hostel", vertelt Bijl."Het was te overzien als ik wist dat het nog een week gaat duren. Maar dat weet ik niet." Sterker, de lockdown wordt waarschijnlijk met een paar weken verlengd.

Voor de arme bewoners van het dorp zijn de problemen nog veel groter. Ze mogen niet buitenshuis werken en hebben daardoor helemaal geen inkomen. De markt is nog wel uur per dag open. Maar daar is steeds minder te krijgen. En de mensen zijn bang voor het coronavirus. Met nauwelijks medische voorzieningen in de buurt zou een uitbraak rampzalig zijn.

Een meevaller: in Lagunas is nog niemand besmet. Voor zover bekend.