Ook het Suikerfeest kan dit jaar niet groots gevierd worden

De ramadan begint dit jaar op 23 of 24 april, afhankelijk van de stand van de maan, en duurt een maand. In deze vastenmaand wordt tussen zonsopgang en zonsondergang niet gegeten, gedronken of gerookt. Ook andere vormen van genot zijn verboden. Deze maand staat onder andere in het teken van samenhorigheid.

Said Bouharrou, vicevoorzitter van Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland, snapt de teleurstelling. "We zijn in overleg met de moskeeën om te kijken hoe we hier nu mee moeten omgaan. We zijn bijvoorbeeld aan het kijken of we de gebeden tijdens de ramadan kunnen livestreamen, zodat mensen vanuit huis mee kunnen doen."