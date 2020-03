Meppels ooievaarsnest zorgt voor verstoring op spoor

Honkvast

Ooievaars wonen daarbij ook nog eens graag in de buurt van mensen. Ze nestelen zich op bouwwerken en keren het liefst ieder jaar naar dezelfde plek terug. De Vogelbescherming schat dat er in Nederland nu tussen de 1050 en 1150 broedparen leven. Het gaat dus goed met de vogels in Nederland; het dier staat niet meer op de Rode Lijst van bedreigde soorten.

Ondanks dat hun nest werd verwijderd, keerde het Meppelse stelletje enkele dagen later terug naar hun oude plek. Het nieuwe nest is zelfs al in een vergevorderd stadium. Dat is een bekend probleem, zegt ProRail, omdat de dieren erg honkvast zijn. Dat betekent dat het nieuwe nest binnenkort opnieuw verwijderd moet worden.

Een volledig nest verplaatsen is bijna niet mogelijk, voegt ProRail toe. Ooievaars bouwen een nest uit kleine takjes, wat in z'n geheel nauwelijks te verplaatsen is. Soms lukt het om de vogels in de buurt een alternatieve plek aan te bieden en ze te laten verhuizen. Om de vogels weg te houden bij de spoorleidingen, zette ProRail al op een aantal plaatsen broedpalen neer.