Helft coronadoden had onderliggende aandoening, twee derde is man

Zeker de helft van het aantal mensen dat de afgelopen weken is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, had onderliggende aandoeningen. Dat blijkt uit gedetailleerde informatie van GGD's en ziekenhuizen die het RIVM openbaar heeft gemaakt.

In totaal zijn er nu 213 doden geteld in Nederland, minstens 111 van hen hadden onderliggend lijden. De aandoeningen zorgden ervoor dat de personen al een kwetsbare gezondheid hadden op het moment van besmetting met het coronavirus.

De meest voorkomende aandoeningen zijn hart- en vaatziekten of een hoge bloeddruk. Dit geldt voor een kwart van de doden, oftewel 52 personen.

Minder reserve

"Het is bekend is dat deze aandoeningen gepaard gaan met een hogere kans op ernstige ziekte en overlijden", zegt viroloog Eric van Gorp van het Erasmus MC. "Een coronabesmetting kan leiden tot een ernstige longinfectie. Als je dan al hart- en vaatziekten hebt, heeft het lichaam minder reserve om deze ernstige infectie te doorstaan. We zien dit ook bij de griep."

De andere onderliggende aandoeningen van de corona-slachtoffers zijn: diabetes (30 doden), een chronische longaandoening (24), een nieraandoening (13), maligniteit oftewel kanker (12), spierziekten (7) en een leveraandoening (1). Bij 50 personen is de onderliggende aandoening gecategoriseerd als 'overig'.

Voor de andere aandoeningen geldt vooral dat ze de werking van het afweersysteem verzwakken, zegt Van Gorp. "En dan ben je dus vatbaarder voor het ontwikkelen van een infectie."

Bij 5 procent van de mensen die zijn overleden aan het coronavirus was er géén sprake van een onderliggende aandoening. Bij ruim 40 procent van de overleden personen is het onbekend of ze een onderliggende aandoening hadden.

Meer mannen

Uit de cijfers blijkt verder dat ongeveer evenveel mannen als vrouwen worden besmet. Toch overlijden er uiteindelijk veel meer mannen: de man-vrouwverhouding is twee derde man en een derde vrouw. De leeftijd van de doden ligt tussen de 55 en 97 jaar, waarbij de gemiddelde leeftijd 82 jaar is.

Volgens viroloog Van Gorp kunnen de verschillen mogelijk verklaard worden door een verschil in rookgedrag "Mannen roken vaker, wat hun longen gevoeliger en kwetsbaarder maakt. Ook het verschil in het aantal hart- en vaatziekten kan een verklaring zijn. Maar of dat ook hier een reden is voor eerder overlijden, moet verder onderzocht worden."

Ziekenhuisopnames

Ook over de 1230 personen die met een coronabesmetting in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest), is informatie bekendgemaakt. Van hen blijkt 17 procent van onder de 55 jaar te zijn. Geen van hen is overleden.

Acht kinderen tot 10 jaar zijn met het coronavirus in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Daarnaast gaat het om 4 tieners, 19 twintigers, 30 dertigers en 73 veertigers.

Een kwart van het totale aantal van 4749 mensen dat positief is getest, is in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Het RIVM benadrukt dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt, omdat niet iedereen getest wordt.