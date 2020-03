Schotse oud-premier Salmond vrijgesproken van seksueel wangedrag

De Schotse oud-premier Alex Salmond is door een rechtbankjury vrijgesproken van seksueel wangedrag. Hij stond terecht omdat hij tijdens zijn premierschap, tussen 2007 en 2014, negen vrouwen zou hebben geprobeerd te verkrachten of aan te randen. In sommige gevallen zou dat zijn gebeurd in Bute House, de residentie van de premier in Edinburgh.

Salmond is vrijgesproken van twaalf van de dertien aanklachten tegen hem. Voor één aanklacht is niet genoeg bewijs gevonden. Salmond heeft alle beschuldigingen altijd fel tegengesproken en stelde dat die voortkwamen uit politieke motieven.

Salmond was premier van Schotland en leider van de regerende SNP. In 2014 trad hij af na het referendum over de onafhankelijkheid van Schotland, toen een meerderheid tegen stemde. Hij werd opgevolgd door de huidige premier Nicola Sturgeon.

Twee verkrachtingen

De eerste beschuldigingen over seksueel wangedrag kwamen naar buiten in 2018, toen twee ambtenaren zeiden dat Salmond zich aan hen probeerde te vergrijpen. Hij ontkende dat en spande een rechtszaak aan tegen de regering, omdat zijn proces niet volgens de regels zou zijn verlopen. Een rechtbank gaf hem daarin gelijk.

Vorig jaar januari werd hij opgepakt op beschuldiging van twee verkrachtingen en meerdere aanrandingen. Onder de degenen die hem beschuldigden waren, naast ambtenaren, ook partijgenoten. Salmond kwam op borgtocht vrij, de inhoudelijke behandeling van zijn zaak begon deze maand. De beschuldigingen tegen hem van een tiende vrouw hadden de aanklagers eerder al laten vallen.