Podcast De Dag: waarom horen we zo weinig over corona in Afrika?

Het coronavirus duikt in steeds meer landen in Afrika op, maar op de in totaal 1,2 miljard mensen die er wonen zijn er nog geen 500 besmettingen vastgesteld. Hoe kan dat? Gezien de nauwe banden tussen China en Afrika en het intensieve verkeer onderling lijkt het onwaarschijnlijk dat er niet méér overdracht is geweest. Zit de uitbraak nog in de beginfase, wordt de verspreiding niet gedetecteerd omdat er nauwelijks tests beschikbaar zijn, of is Afrika op de een of andere manier minder vatbaar voor het virus?

Hoe dan ook zijn er grote zorgen over de komst van het coronavirus naar Afrika, waar de medische voorzieningen zwak zijn, thuiswerken vaak geen optie is en hygiëne-maatregelen praktisch onuitvoerbaar zijn.

Afrika-correspondent Joost Bastmeijer vertelt in podcast De Dag over de rode vlek die zich steeds verder over het continent uitbreidt en wat verschillende landen doen om verspreiding tegen te gaan. Fleur de Meijer is arts en werkt in een academisch ziekenhuis in Nairobi. 'Op een bevolking van 50 miljoen mensen zijn er in Kenia 100 IC-bedden,' vertelt ze. Haar grootste zorg is dan ook dat ze het niet aankunnen. Ook omdat artsen nauwelijks beschermende kleding hebben en daardoor niet kunnen of willen werken.