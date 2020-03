Oktober barst uit voegen met twintig marathons: 'Niveau wordt lager'

"Meestal lopen de topatleten maar een paar marathons in het jaar: eentje in het voorjaar en eentje in het najaar", vertelt Hermens. Van de Major Marathons - die van Tokio, Londen, Boston, Berlijn, Chicago en New York - is alleen de eerste gelopen.

De rest stond al gepland voor het najaar of is uitgesteld naar die periode later in het jaar. "Voor veel topatleten betekent dat dus dat ze niet twee marathons lopen, maar slechts één. Zodoende lopen ze ook de inkomsten mis die daarbij horen", aldus Hermens, die ook nog een ander probleem voorziet.

Het niveau van de wedstrijden zal lager zijn, zo schat hij in. "Atleten houden zeer waarschijnlijk vast aan de marathon waar ze al voor gecontracteerd waren. Dat betekent dat de schifting voor de andere grote marathons dunner wordt", legt Hermens uit. "Het wordt een gevecht om de sterkste atleten."

'De rest van de wereld moet ingrijpen'

Het grootste vraagteken, ook voor de atleten, blijft echter achter de Spelen staan, zegt Hermens. Het olympisch toernooi moet volgens hem zo snel mogelijk worden gecanceld. "We kunnen niet in juli naar Tokio, en ik denk zelfs niet later dit jaar", zegt hij resoluut.

Zondag liet het Internationaal Olympisch Comité weten te kijken naar mogelijkheden voor uitstel van de Spelen. Maar ook daar heeft de atletenmanager een hard hoofd in.

"Ik heb Japanse vrienden en ik gun het Japan, maar we weten ook uit het verleden dat Japanners niet snel opgeven. Dus ik denk dat de rest van de wereld in moet grijpen. Hoe fantastisch het volk ook is en hoe graag ze dit willen organiseren."