Plofkraak bij Food Center Amsterdam, veel ruiten gesneuveld

In Amsterdam is vannacht een plofkraak gepleegd bij een bank op het terrein van groothandel Food Center Amsterdam. De daders zijn op de vlucht geslagen. Niemand raakte gewond.

De kraak gebeurde rond half een vannacht aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam-West. De knal was volgens de politie uitzonderlijk hard. Veel ruiten zijn door de ontploffing gesneuveld.

Ook op sociale media schreven bewoners over de knal, die mogelijk zelfs in Haarlem te horen was: