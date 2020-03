Man neergeschoten in Rotterdam, drie arrestaties

In Rotterdam is iemand op straat neergeschoten. Het slachtoffer is met meerdere schotwonden naar een ziekenhuis gebracht. Drie mannen zijn aangehouden.

Het incident gebeurde even na 18.00 uur in het stadsdeel IJsselmonde. Het slachtoffer, een man van 19 uit Rotterdam, werd gevonden bij een auto op een parkeerplaats. Volgens omstanders waren de daders gevlucht in een donkere wagen.

Even later werden de drie verdachten een paar straten verderop aangehouden. Ze zaten in een auto.